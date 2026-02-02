ジャングルポケット太田博久（42）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。妻でモデルでタレント近藤千尋と共演したい案件について話した。

MC神田愛花から「奥さまにお会いしてますが、なかなか太田さんにはお会いできないので、お二人会話が多いと思うんですけど『あのCM出ようよ』っていっているCMあるっぽい」と質問されて、太田は「△」の札を掲げた。

「これ、やっぱり、CMっておっしゃったじゃないですか。ハードル高いんですよ。やっぱり強めの芸能夫婦っていっぱいいらっしゃいますんで、ミキティーさんとか…僕らが狙っているのは、そういうところじゃなくて、新商品の発表会とか、だから僕らは強めの起業案件を狙ってます」と答えた。

そして「テレビCMはなかなか…やらしてもらってるのもあるんですけど、洗剤とか上のスゴい方がいらしゃるから」と控えめにコメントした。MCハライチ岩井勇気が「企業のついたての前でやっているあれね」とツッコミを入れた。太田は「新しい商品発表しますのときの夫婦を目指しています」と話した。

神田から「そういう話もされているんですか、夫婦でこうしていこうね、みたいな」と振ると、「そんな話はないですけど、起業案件きたらうれしいね、って」と話した。

MCハライチ澤部佑から「でも、やっぱりミキティー＆庄司夫妻、辻ちゃん＆（杉浦）太陽夫妻…その辺はやっぱり強い？」と尋ねられると「それはやっぱり強い、やっぱり」とお手上げ状態を示唆。澤部にも「でも、その次ぐらいじゃない」と水を向けられ、「そうですか。ホントですか。じゃあ、もしかして僕らが勝手に僕らの限界を決めてるだけで、もうちょっと引き上げて、洗剤のCMとか…」とつぶやいた。

澤部は「あるよ。太田＆チビ（近藤の愛称）夫妻には可能性がある」と励まされると、「タオルのにおいを嗅いで…フゥワァァァ〜って。あります？」と色気をみせて「じゃ、狙っていこうかな」とその気になっていた。