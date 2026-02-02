落語家の立川志らくが２日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、自身が患った座骨神経痛の痛さを振り返り、関節リウマチの持病を明かしている高市早苗総理がＮＨＫ「日曜討論」をドタキャンしたことに理解を示した。

この日は、高市総理が１日のＮＨＫ「日曜討論」を腕の痛みを理由にドタキャン。Ｘでは支援者との握手で手を引っ張られたことから「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明。医務官からの治療を受け、代わって田村憲久氏が出演したが、その後、高市総理が応援演説に登場していたことから、野党や一部ネットからは「逃げた」など厳しい声が上がっていた。

これに志らくは「神経の病気の痛さを分かっていない」と、高市総理を非難する声をバッサリ。自身も「去年腰をやって、首もやったことあるけど、ツバを飲んだだけでも激痛が走る」と、昨年座骨神経痛を発症した自身の体験から、高市総理を擁護した。

「熱が４０度あっても落語はできる。でもその痛みは落語はできない」といい「腕が痛いぐらいでなんで休むんだって。あの人が休むっていうのはよっぽどのこと」と同情した。「治療はその時間しかなかったんでしょ？」「その後、なんで遊説？って（言う人もいるが）治療したからいけるんだもん。討論できる痛みじゃない」などとも語り「神経の痛みは、経験したことがない人は『逃げた』などというけど、（そういう人は）病気をなめている」と話していた。