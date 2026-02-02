長期休みに行きたいと思う「富山県の旅行先」ランキング！ 2位「立山ロープウェイ」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「富山県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：立山ロープウェイ／50票2位は、立山黒部アルペンルートの「立山ロープウェイ」です。大観峰と黒部平をつなぐ日本最長のワンスパンロープウェイで、遮るもののない大パノラマを楽しめる「動く展望台」。夏には滝しぶきの清涼感、秋には全山を彩る見事な紅葉など、標高差500メートルの垂直移動ならではの絶景体験が魅力です。
回答者からは「景色がとても良さそうで気持ちが昂りそう」（40代男性／神奈川県）、「有名な紅葉スポットを見に行ってみたい」（30代女性／静岡県）、「少し登山をしていて、立山は登ってみたい山だから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：黒部峡谷／98票1位に輝いたのは、日本屈指のV字峡谷である「黒部峡谷」でした。トロッコ電車に揺られながら、断崖絶壁を流れる青い清流や原生林の息吹を間近に感じることができます。初夏の新緑から秋の鮮やかな紅葉まで、特別名勝・特別天然記念物にも指定された圧倒的なスケールの自然美が、多くの観光客を魅了しています。
回答者からは「ダムを間近で体験できる場所なので行ってみたい」（40代男性／大阪府）、「トロッコ電車で深い渓谷を進みながら手つかずの自然や迫力ある岩壁を間近で感じられ、長期休みにじっくり自然を満喫できるから」（40代男性／静岡県）、「トロッコ電車に揺られながら、手つかずの大自然を肌で感じられる点に惹かれるから」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
