全国の鉄道で「春運」スタート、旅客輸送数延べ5．4億人の見込み―中国

中国で2026年の鉄道「春運（春節帰省ラッシュ対策体制）」が2月2日にスタートしました。春運は3月13日までの40日間に及び、全国の鉄道輸送旅客数は延べ5億4000万人に達する見込みで、1日平均では前年同期比5．0％増の延べ1348万人となる見通しです。

中国鉄道の旅客サービスを提供するスマホアプリ「中国鉄路12306」では、乗客が誤って購入した乗車券の期間限定無料払い戻しサービスを提供しており、支払い完了から30分以内で発車まで4時間以上の場合、乗客はオンラインで自主的に払い戻しが可能で、手数料はかかりません。

また、学生、児童などの特別グループの各種優遇措置を実行し、学生予約チケット購入サービスも通常通り維持され、2026年度の大学卒業生を対象とする片道学生優遇チケットを新たに2回追加し、異なる地域への就職活動に利便性を与え、雇用の安定を支援します。鉄路12306はまた、出稼ぎ労働者向けの特別サービスとして、春運期間中の一部列車の往復チケットの予約と購入に対応しています。鉄路12306はさらに、高齢者向けの電話予約サービスを開始し、高齢者旅客のチケット購入に便宜を図っています。（提供/CRI）