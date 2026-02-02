トムスが提案するレクサス特装車の新境地とは

東京オートサロン2026において、老舗チューナーのトムスはレクサス「GX」「LM」「LC」「LX」の4車種をベースとしたカスタムカー「TOM’S Edition」を公開しました。

伝統工芸の手法やサステナブル素材を融合させた独創的な仕上がりに対し、ユーザーからは様々な反響が寄せられています。

トムスが提案する「TOM’S Edition」は、単なるパーツ装着にとどまらず、素材選びや所有体験に重きを置いたプロジェクトです。

特にショーファードリブンとしての需要が高い「レクサス LM」は、経営層などの富裕層をターゲットに見据えた豪華な仕立てが特徴です。

外装はブラックを基調に、フロントやサイド、リアの各スポイラーへ「運気を呼び込む」とされるゴールドのラインが配されました。

この演出に対し、ユーザーからは「金のアクセントが良い雰囲気を出している」といった肯定的な声が上がっています。

内装における最大の見どころは、天井部分のパネル加工です。

純正の木目からブラックパネルへ変更されたルーフには、職人の手作業によって金粉が散りばめられ、富の象徴とされる「天の川」が表現されています。

この意匠については、「中に入った際の天井のインパクトが強い」「天の川の表現が美しい」「こだわりがすごい」などと、その緻密な職人技に感銘を受ける意見が目立ちます。

また、「本当に運気が上がるなら取り入れてみたい」といった、コンセプトに共感する反応も見られました。

一方、オフロード志向を強めた「レクサス GX」では、また異なるアプローチが取られています。

「自然と調和するラグジュアリーSUV」を掲げ、トレイルランニングをイメージした外装パーツや、環境負荷の低い素材を採用しています。

特に、山中での視認性を考慮して配されたオレンジのアクセントカラーは、「組み合わせが新鮮」「シートのオレンジラインが好み」と、デザイン面でも高い評価を得ているようです。

内装にはマッシュルームレザーや、害獣駆除された鹿革を用いるなど、現代的なサステナブルの視点も盛り込まれています。

その他「レクサス LC」では、最新のデザイントレンドである「スピンドルボディ」の要素を取り入れた専用フロントバンパーを採用し、よりスタイリッシュな表情へと刷新されました。

また、「レクサス LX」は、純正のデザインを尊重しつつ、サイド出しの4本出しマフラーや軽量化を図った鍛造ホイール「TWF09」により、力強い存在感を放っています。

トムスはこれらの4車種を通じ、車と過ごす体験そのものを再定義することを目指しています。

老舗チューナーならではの技術と新たな価値観が融合したこれらのモデルは、新時代のラグジュアリーカスタムとして今後も注目を集めそうです。