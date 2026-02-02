断続的に降り続く雪の影響で、新庄市と酒田市を結ぶ国道４７号は、車のスタックや接触事故などの影響で渋滞が発生し、全面通行止めとなっています。

【写真を見る】国道47号通行止め区間拡大 大雪のスタックなどで大渋滞発生…午後5時に通行止め規制解除を目指し除雪作業中（山形）

現在通行止め区間は新庄市升形から庄内町清川に拡大され、除雪作業が行われています。作業にあたる国土交通省は、きょう午後５時の通行止め規制解除を目指しています。

■何があったのか

山形河川国道事務所によりますと、きょう午前７時頃から８時頃までの間、戸沢村古口の国道４７号で車同士の接触事故やチェーンを装着せずに走行していた大型車によるスタックなどが相次ぎ、国道４７号上り線で古口から高屋付近にかけて、およそ６キロに渡って渋滞が発生しました。

この影響で、国道４７号は戸沢村古口から庄内町清川の間で午前１０時頃から全面通行止めとなっています。

山形河川国道事務所は、県内各地で車同士の接触事故やスタックが相次いでいるとして、特に峠では圧雪凍結の路面状況が続いていて、通行の際にはスピードを落として車間距離をしっかりあけること、大型車はチェーンの装着をすることなどを呼びかけています。