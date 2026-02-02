山形県内では、雪害事故が相次いで発生しています。

新庄市では除雪中に転倒した女性が背骨を折る大けがをしました。

消防や警察によりますと、新庄市金沢で午前６時すぎ、「除雪中に転倒して腰の痛みを訴えている」などと消防に通報がありました。

転倒したのは６２歳の女性でスノーダンプで除雪作業をしていた際、足を滑らせ転倒したということです。

女性は病院に搬送されましたが、背骨を折る大けがをしました。

また、新庄市ではきのうも雪害事故が相次ぎました。きのう正午すぎ、新庄市大町の住宅で、この家に住む８１歳の男性が家族と２人で２階の屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ６．６メートル下の地面に転落しました。

連絡を受けた家族が１１９番通報したということです。

男性は病院に搬送されましたが、外傷性くも膜下出血や頭蓋骨を折るなどの重傷です。命に別状はないということです。

警察によりますと、男性はヘルメットや命綱はつけていなかったということです。

さらに、きのう午後１時ごろには、新庄市金沢の住宅でこの家に住む６６歳の男性が自宅１階部分の屋根の上で１人で雪下ろしをしていたところ、およそ３．３メートル下の地面に落しました。

男性は、左の肋骨とあごの骨を折る重傷です。

警察によりますと、男性もヘルメットや命綱はつけていませんでした。

■多発する雪害事故 内訳は

今シーズン、県内では雪害事故が多発しています。

県によりますと県内では先月３０日午前１０時現在で、３２件の雪害事故が確認されていて１人が亡くなり３１人が重軽傷を負っています。

内訳では転落が１３件と最も多く、次いで除雪の時の転倒が１０件、落雪によるものが３件となっています。

県によりますと、雪害事故は１月上旬から２月中旬にかけて多く発生する傾向にあるということです。

県は、雪下ろしの際には、ヘルメットや命綱などをつけることや、万が一の事故に備えて２人以上で作業するなど、十分に注意してほしいと呼びかけています。