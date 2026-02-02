¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÀ´É¤¬¤ó¡×¤Ç54ºÐÀÂµî¡ÄÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È¤Îà·ëº§¼°¥Õ¥©¥Èá¤ÇÉ×¤¬µÇ°Æü½ËÊ¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
·ëº§¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤ÎÉ×¤¬à·ëº§µÇ°Æüá¤òÊó¹ð¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó(60)¤¬¡ÖËÜÆü¡¢½½¼·²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢2009Ç¯¤Ëµó¤²¤¿·ëº§¼°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡¥¿¥¥·¡¼¥É¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î2¿Í¤¬¤È¤â¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷Ë¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½½Ç¯¡£»ä¤Ï·è¤·¤Æ¡¢È´¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê½÷Ë¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢Àº°ìÇÕÀ¸¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºß¤ê¤·Æü¤ÎºÊ¤È¤Î¹¬¤»¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤´·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥·¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥È¥·¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤Èå«¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡³»ÄÍ¤µ¤ó¤ÈÀîÅç¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯2·î¤Ë·ëº§¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï15Ç¯9·î¡¢ÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¤¿¤á54ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¶¦Ãø¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤Ç¤Ï ÃÀ´É¤¬¤ó¤¬¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£