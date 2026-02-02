2PM、10年ぶりに東京ドームへ 15周年2Daysライブを5月開催
韓国の6人組グループ・2PMが、10年ぶりに東京ドーム公演を開催することがわかった。
【動画】2PMチャンソン、ソロアルバム『DAWN』全曲ティザー映像
2023年、東京・有明アリーナで開催されたライブ『2PM 15th Anniversary Concert in Japan』も記憶に新しい2PM。各メンバーのソロ活動や俳優活動などでも話題を呼ぶ6人が再び結集し、日本デビュー15周年を記念した東京ドーム公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を、5月9日、10日の2日間にわたって開催することが決定した。
タイトルに“THE RETURN”とあるとおり、2016年のメンバー入隊前に東京ドームで6人での公演を開催して以来、10年ぶりに同地に帰ってくるということになる。精力的にソロで音楽活動を展開しているJUN. K、WOOYOUNGをはじめ、俳優活動で人気を誇るNICHKHUN、TAECYEON、JUNHO。音楽活動、俳優活動に加え、日本のバラエティ番組にも多数出演し人気のCHANSUNGの6人が再び東京ドームに集まり、数々のヒット曲・名曲を披露する予定だ。
ファンクラブ会員向けの最速先行予約受付が早くもスタートしている。今後もプレミアムシートへのアップグレード受付などが予定されており、詳細は特設サイトで確認できる。
