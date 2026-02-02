◇プロ野球・巨人春季キャンプ（1日、宮崎）

巨人の阿部慎之助監督が故人・木村拓也さんへの思いを口にしました。

春季キャンプ中のトークショーに登場した阿部監督。今季のスローガンである「前進」をキャンプ地宮崎の宮崎南高校書道部が書き上げます。

それを見た阿部監督は「すばらしいの一言。昨年も書いていただいてありがとうございました」とお礼を言います。

書道部部長は「前進の言葉の意味に追いつく・進歩するという意味だけでなく、みんなの背中を押す力があると思います。このパフォーマンスで選手のみなさん一人一人の背中を押せればうれしいです」と込めた思いを語りました。

阿部監督はうれしそうに「パワー感じるし、宮崎南高校は木村拓也さんの高校じゃないですか」とかつてチームメートで「お兄さんの様な存在」と話し、2010年に37歳の若さで急逝した木村拓也さんの名前を出しました。

「ご縁があったのかなとおもいますし、拓也さんもう一回たまーにでいいので思い出してあげてください。ご縁だとおもうので、ありがとうございます」と集まったファンに告げました。