テクニカルポイント ユーロドル、反落、１０日線割り込む トレンド性はっきりせず テクニカルポイント ユーロドル、反落、１０日線割り込む トレンド性はっきりせず

1.2002 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1972 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1876 一目均衡表・転換線

1.1853 10日移動平均

1.1843 現値

1.1827 一目均衡表・基準線

1.1749 21日移動平均

1.1735 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1705 一目均衡表・雲（上限）

1.1679 100日移動平均

1.1639 一目均衡表・雲（下限）

1.1613 200日移動平均

1.1496 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは、先週後半からのドル高相場を受けて急反落している。本日は短期サポート水準の１０日線を割り込んでいる。ＲＳＩ（１４日）は７０超から５５．９付近へと低下している。上昇トレンド性がかなり弱まってきている状況だ。１月高官からのドル高の流れに調整が入っており、まずは１０日線をめぐる攻防が注目される。

