テクニカルポイント　ユーロドル、反落、１０日線割り込む　トレンド性はっきりせず

1.2002　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1972　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1876　一目均衡表・転換線
1.1853　10日移動平均
1.1843　現値
1.1827　一目均衡表・基準線
1.1749　21日移動平均
1.1735　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1705　一目均衡表・雲（上限）
1.1679　100日移動平均
1.1639　一目均衡表・雲（下限）
1.1613　200日移動平均
1.1496　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロドルは、先週後半からのドル高相場を受けて急反落している。本日は短期サポート水準の１０日線を割り込んでいる。ＲＳＩ（１４日）は７０超から５５．９付近へと低下している。上昇トレンド性がかなり弱まってきている状況だ。１月高官からのドル高の流れに調整が入っており、まずは１０日線をめぐる攻防が注目される。