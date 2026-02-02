タレント上沼恵美子（70）が2日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自身の芸歴を振り返った。

1993年に放送スタートした同番組の歴史を振り返り、上沼は「この番組は20年とか25年とか、もう分からへんねん、これだけ年いってきたら」と嘆きつつ、「朝日放送さんは独身時代からずっとやらせていただいてるから。ほんで切れたことがないんよね」と振り返った。

そして「毎日放送はヤングタウンって独身でやってたけど、きっちり切れました」と笑いを交えながら、「ヤンタン火曜日よ、大昔な。考えたら凄くない？」と回想。「一番最初は公開で（落語家の桂）文枝さん、（当時の）三枝さんが司会で、（オール）巨人阪神さんが南出君、高田君いうてた本名の時代」と出演者を懐かしんだ。

改めて上沼は「そんな時からやっててんで、私。もうバケモンやな」と自虐気味に伝えた。共演者から「（今も）現役でやってるのが凄い」とフォローされると、「ごめんね…いやでもちょっとボケてきてるよね。居座ってすいません、ホントにね」と詫びていた。