花田さんは、「白ワイン赤ワイン」と題した投稿で、「家族のもとに帰ってきました 夕食はアヒージョ 白ワインとフランスパンと一緒に食べました」と報告しました。







ブログに掲載された写真には、ブロッコリーやミニトマト、マッシュルームなどの野菜のほか、ホタテが入った黒い鍋と、焼き色の付いたフランスパンが並んでいる様子が写っています。







花田さんはグレーのパーカー姿で、野菜を口に運ぶ場面も捉えられています。テーブルには白ワインのグラスも置かれており、アヒージョとフランスパンを白ワインと一緒に楽しんだようです。

さらに花田さんは、「締めはきつねうどん」と夕食の締めにきつねうどんを食べた様子も公開しています。パーカーを脱いで白いTシャツ姿の花田さんは、黒い丼に入ったきつねうどんを前に、「きつねうどんには赤ワイン」とコメントし、赤ワインのグラスを持って微笑んでいる写真を投稿しています。







花田さんは「やっとほっとできました」と綴り、久しぶりに家族との時間を過ごせた喜びを表現しています。







この投稿に、「アヒージョとフランスパン 白ワインとの相性抜群ですね」「赤ワインと白ワインの二刀流ということは明日は完全OFFでしょうか」「ホタテが沢山入ったアヒージョがとても美味しそうです」「赤と白ワインで、ほっとされて一家団欒、くつろいで下さいね」「〆にはきつねうどんに赤ワイン 赤ワインの渋みが合いそうでこれまた美味しそうです」などの声が寄せられています。



