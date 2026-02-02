きょう午後、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入り、現金を奪って逃走しました。警察は強盗事件として、男の行方を追っています。

【写真を見る】【速報】群馬・桐生市内の信用金庫で強盗 目出し帽の男が現金奪って逃走中 現場には箱のような不審物を放置

警察によりますと、午後1時ごろ、桐生市の信用金庫で「強盗が発生した」と関係者の女性から110番通報がありました。

男は1人で来店すると、窓口を乗り越えてカウンター内部に侵入し、応対した女性に対して「金を出せ、早くしろ」と脅し、現金を奪って逃げたということです。男は現在も逃走中です。

当時、店内に客はおらず、勤務中の従業員が数人いましたが、これまでにけがをした人はいないということです。また、男は現場に箱のような不審な物を残しているということです。現在、周辺の立ち入りを規制し、機動隊が対応に当たっています。

逃げた男は、▼黒色系のジャンパー、▼グレーか青色系のズボン、▼黒色系の目出し帽を着用していたということで、警察は強盗事件として行方を追っています。

現場は、JR桐生駅から北東におよそ3キロの住宅がたち並ぶエリアです。