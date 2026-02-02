2026年4月24日（金）にデビューする、南海電鉄の新観光列車「GRAN 天空（グラン テンクウ）」――その4号車で提供する「春・夏」食事メニューが決定しました。「グランシート」「グランシート プラス」の乗客を対象に、運行時間に合わせてモーニング、ランチ、アフタヌーンティーの3種類を提供します。

運行時間で変わる3つの極上プラン

朝のひとときを彩る彩り豊かなモーニング

難波駅を朝9時に出発する「GRAN 天空1号」では、地域の魅力を凝縮したモーニングメニューを用意しました。じゃばら、有田みかん、湯浅もろみ、地元野菜を使用した6種類の小鉢を特製の「おかもち」で提供し、彩り豊かな2種類のサンドと生山椒と胡麻豆腐を使用したスープをセットにしています。

モーニングメニュー詳細

・有田生山椒香る胡麻豆腐の冷製ポタージュ ［有田生山椒］

・「りくろーおじさんのおかげ食パン」クラブケーキサンド

・レモンテリーヌのサンド

・地元野菜焼き浸し〜木の子タルタルソース添え〜 ［地元野菜］

・さわらの味噌漬け低温調理〜湯浅もろみクリームソース〜 ［湯浅醤油もろみ］

・人参ムース有田みかんジュレ〜鴨のコンフィ添え〜 ［有田みかん］

・国産ローストビーフ〜じゃばらソース〜 ［じゃばら］

・足赤海老と山芋の銀あん〜わさび添え〜

・沿線フルーツ

泉州・南河内・和歌山の恵みを味わう豪華ランチ

極楽橋駅を10時46分に出発する2号、および難波駅を12時45分に出発する3号では、ボリューム満点のランチを楽しめます。泉州蛸、じゃばら、有田みかん、河内鴨、紅南高梅、有田生山椒、湯浅もろみ、金山寺味噌、地元野菜を使用した12種類の小鉢を「おかもち」で提供し、季節の炊き込みご飯と土瓶蒸しをセットにしました。

ランチメニュー詳細

・冷製土瓶蒸しスタイル

・季節の炊き込みご飯

・おやっさんの白胡麻豆腐〜葉わさび金山寺味噌のせ〜 ［金山寺味噌］

・地元野菜焼き浸し〜木の子タルタルソース添え〜 ［地元野菜］

・さわらの味噌漬け低温調理〜湯浅もろみクリームソース〜 ［湯浅醤油もろみ］

・泉州蛸のコンフィ〜ししとうのソース〜 ［泉州蛸］

・人参ムース有田みかんジュレ〜鴨のコンフィ添え〜 ［有田みかん］

・漬けマグロの牛蒡ガリと梅のソース ［梅］

・国産ローストビーフ〜じゃばらソース〜 ［じゃばら］

・足赤海老と山芋の銀あん〜わさび添え〜

・河内鴨クラフトソーセージとドライフルーツのクリームチーズ和え ［河内鴨・じゃばら胡椒］

・熟成鶏の有田生山椒塩 ［有田生山椒］

・タンドリーチキンブリトースタイル

・紅南高梅と生山椒のプリン ［紅南高梅・有田生山椒］

優雅な午後の旅を演出するアフタヌーンティー

極楽橋駅を14時58分に出発する「GRAN 天空4号」は、デザート中心の華やかなプラン。紅南高梅、有田生山椒を使用したデザート6種、金山寺味噌、地元野菜を使用したセイボリー（軽食）3種をケーキスタンドで提供します。

アフタヌーンティーメニュー詳細

・紅南高梅と生山椒のプリン ［紅南高梅・有田生山椒］

・GENJI BAKE のバターサンド＆ドルチェクッキー

・旬のフルーツタルト

・モンブラン

・タルトヴァニーユ

・地元野菜焼き浸し〜木の子タルタルソース添え〜 ［地元野菜］

・おやっさんの白胡麻豆腐〜葉わさび金山寺味噌のせ〜 ［金山寺味噌］

・タンドリーチキンブリトースタイル

地元の味にこだわるフリードリンクの提供

沿線ゆかりのドリンクが飲み放題

「グランシート」「グランシートプラス」の食事付きプラン（モーニング・ランチ・アフタヌーンティー）の利用者には、沿線にゆかりのあるソフトドリンクやアルコール飲料をフリードリンクで提供。走行中、車窓に広がるパノラマビューとともに、地域の味わいを心ゆくまで楽しむことができます。

「GRAN 天空」運行および食事メニュー概要

運行情報・提供期間

【運行開始日】2026年4月24日（金）

【運行区間】難波駅〜極楽橋駅間（1日2往復）

【メニュー提供期間】運行開始日〜2026年9月末頃（「春・夏」メニュー）

10月以降のメニューに関しては後日発表予定。なお、仕入れ状況により一部メニューが変更となる場合があります。

食事監修シェフ紹介

【監修】レストラン「Genji」元川篤シェフ

【コンセプト】和洋中の枠にとらわれない、沿線地域の旬の食材を活かした創作料理

深紅の美しい車体で、高野山への旅路がこれまで以上に上質でホスピタリティあふれる特別な体験へと進化します。ぜひ新観光列車で「美食の旅」を楽しんでみてください。

（画像：南海電気鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）