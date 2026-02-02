「FIBA 3x3アジアカップ2026」へ向けた3x3男子日本代表の第1次選考合宿参加メンバー発表

日本バスケットボール協会（JBA）は2月2日、『FIBA 3x3アジアカップ2026』へ向け第1次選考合宿参加メンバー16名を発表した。

前回大会に参加した出羽崚一、小澤崚、井後健矢、仲西佑起に加え、『FIBA 3×3 World Tour』などの国際大会や、2月21日・22日に横浜BUNTAIでファイナルを迎える「第11回 3×3日本選手権」、U23世代が競い合う「3×3 JAPAN TOUR 2025」など国内外で活躍する選手を招集し、大会へ向けた選手選考を行う。





3x3アジアカップは4月1日から5日にかけてシンガポールで開催。4位に終わった前回大会からの飛躍を目指す。◆■『FIBA 3×3アジアカップ2026』第1次選考合宿参加メンバー

1位 [89位] 小澤 崚（178センチ／27歳／SHINAGAWA CITY.EXE）



2位 [123位] 鈴木 颯（180センチ／26歳／SHINAGAWA CITY.EXE）



3位 [173位] 出羽 崚一（190センチ／33歳／ZETHREE ISHIKAWA.EXE）



4位 [177位] 藤根 誠（184センチ／27歳／ZETHREE ISHIKAWA.EXE）



6位 [239位] 井後 健矢（198センチ／31歳／SAGAMIHARA PROCESS）



12位 [395位] 仲西 佑起（191センチ／33歳／UTSUNOMIYA BREX.EXE）



13位 [405位] 斉藤 諒馬（193センチ／27歳／SHINAGAWA CITY.EXE）



14位 [439位] 西畝 優（172センチ／30歳／TOKYO DIME.EXE）



15位 [449位] 下川 拓海（189センチ／23歳／SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE）



23位 [569位] クーリバリ ソロモン（183センチ／25歳／UTSUNOMIYA BREX.EXE）



30位 [648位] 米田 祐翔（180センチ／24歳／SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE）



36位 [717位] 岸川 達希（176センチ／25歳／EPIC.EXE）



38位 [743位] 一色 篤（186センチ／29歳／EPIC.EXE）



66位 [953位] 松澤 大晃（200センチ／33歳／SAGAMIHARA PROCESS）



196位 [3457位] 若木 悟琉（192センチ／23歳／MEGURO SIXERS.EXE）



385位 [6058位] 細川 翔平（193センチ／23歳／MEGURO SIXERS.EXE）

※順位は大会へ出場することで付与されるポイントによる国内ランキング。[]内はFIBA世界ランキング。2月2日現在



※年齢・所属は2月3日合宿初日時点

【動画】『FIBA 3x3ワールドカップ2025』アメリカ戦フルゲーム映像