桜井ユキが主演を務めるドラマ『しあわせは食べて寝て待て』スペシャルが、今夏にNHK総合・BSP4Kにて放送されることが決定した。

参考：“団地”はなぜ良ドラマを生み出すのか 『しあわせは食べて寝て待て』などから考察

『しあわせは食べて寝て待て』は、水凪トリの同名人気コミックを原作とし、2025年4月からドラマ10枠で放送されたヒューマンドラマ。一生付き合わなくてはならない病気にかかり、健康、仕事、将来設計など多くを失った主人公・麦巻さとこが、築45年の団地での暮らしや薬膳料理を通じて、心身を取り戻していく姿を描いた。

スペシャルドラマでは、ドラマ10で描かれた1年半の物語のさなかで語られなかったエピソードが1話完結で描かれる。主人公・さとこ役の桜井、団地の大家・美山鈴役の加賀まりこ、鈴と同居する料理番・羽白司役の宮沢氷魚らメインキャストが再集結する。

主演の桜井は「以前の放送時期を経て、皆様からいただいたお言葉、感想が嬉しくて温かくて、この想いをどこにぶつけたらいいんだろう！と嬉しく悶えていたところだったので、お話を聞いた時は歓喜しました」と喜びをコメント。宮沢は「多くの方の日常に寄り添ったこの作品の穏やかな世界観と登場人物の魅力をお届けしたい」と意気込みを語り、加賀は鈴の人生観に触れながら「もういっぺん鈴さんを演れると聞いたとき、何故か彼女の逝き方を考えていた」とコメントを寄せている。

コメント●桜井ユキ（麦巻さとこ役）『しあわせは食べて寝て待て』の世界観を再び皆様と共有出来る事。そして、再び麦巻さとこを演じられる事、心から嬉しく思います。以前の放送時期を経て、皆様からいただいたお言葉、感想が嬉しくて温かくて、この想いをどこにぶつけたらいいんだろう！と嬉しく悶えていたところだったので、お話を聞いた時は歓喜しました。少し時間は空きましたが、皆さまが心地良いと感じてくださったあの団地での暮らしの空気感、薬膳料理の温かさを再び存分に味わっていただけるよう、スタッフ、キャストと共に楽しんで撮影に臨みたいと思います。放送まで、食べて、寝て、お待ちください！

●宮沢氷魚（羽白司役）この度、スペシャルドラマとしてもう一度「しあわせは食べて寝て待て」を皆様にお届けできることを嬉しく思います。たくさんの方からの続編の希望や、応援から実現したと思っています。多くの方の日常に寄り添ったこの作品の穏やかな世界観と登場人物の魅力をお届けしたいです。昨年の放送を楽しんでくださった方も、今回初めてご覧になる方も楽しんでいただける作品づくりと素敵な「司」をしっかりと演じ切りたいです。お楽しみに！

●加賀まりこ（美山鈴役）鈴さんはきっと、大往生の人だ!!管につながれることもなく、食べたり飲んだり制限もなくさとこさんや司や、近所の人たちに囲まれ、穏やかに目を閉じる。もういっぺん鈴さんを演れると聞いたとき、何故か彼女の逝き方を考えていた。ご近所アイドルの鈴さんは、絶対に自宅なのだ。私は自分の「生の最後」を死ぬ直前まで、ちゃんと生きたいと願っているが、鈴さんはいとも軽やかに、生きて、棺桶まで歩いていくだろう！ うーん、憧れる！

（文＝リアルサウンド編集部）