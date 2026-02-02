マクニカホールディングス<3132.T>が後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を４２０億円から４００億円（前期比０．９％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



集積回路及び電子デバイスその他事業において、ＡＩサーバー向け需要が国内外で増加したことに加え、海外市場で新たな商流獲得が進んでいることから売上高は１兆５００億円から１兆２０００億円（同１６．０％増）へ上方修正したが、新規事業として取り組む自動運転バスのビジネスにおいて、実証実験の件数は増加しているものの、安全面などを考慮する項目が増加するなど定常運行までのプロセスの長期化により、販売台数が想定よりも減少していることが要因としている。なお、最終利益は投資有価証券売却益などを見込み２７０億円（同６．８％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高８８８１億５７００万円（前年同期比１３．６％増）、営業利益２８２億６８００万円（同１４．９％減）、純利益１８３億４１００万円（同１９．０％減）だった。



