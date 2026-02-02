２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円８９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時過ぎに１５５円５０銭台までドル高・円安が進行した。高市首相が１月３１日に「円安で外為特会の運用がホクホク」などと発言したことから、市場では円安容認との見方が浮上しドル買い・円売りを誘った。また、トランプ米大統領は同日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表した。同氏は金融緩和に消極的な「タカ派」との評価があり、前週末のニューヨーク市場でドル買いが優勢となったことも、ドル高・円安要因に働いた。ただ、１５５円台後半に向けてはドルの上値は重く、この日の東京市場では午後にかけてややドル安・円高方向に振れ１５４円９０銭前後を中心とする一進一退となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８５０ドル前後と同０．００８０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS