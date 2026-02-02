¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー´°Áö¡ªBLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò´Þ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¸ø³«¡õ¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù½Ð±é·èÄê¤âÏÃÂê¤Ë
BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ëー¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØDEADLINE¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¥¸¥§¥Ëー¤¬Åê¹Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È④⑤⑥¥í¥¼¡õ¥¸¥¹¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Ä¥¢ー¥·¥ç¥Ã¥È⑦¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¥¸¥§¥Ëー
¢£¥¨¥â¤µËþºÜ¡ªBLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤¬¥Ä¥¢ー¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¡Öwill miss this too much¡×
BLACKPINK¤Ï¡¢1·î24Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹á¹Á¤Î¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥¸¥§¥Ëー¤Ï53Ëç¤â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆ°²è¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¬¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öwill miss this too much¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò1ËçÌÜ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤ÈÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥Ôー¥¹¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥¸¥§¥Ëー¤¬¼ê¤ÇLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤ÎÆ¬¤Ë²¦´§¤òºî¤Ã¤¿4¿Í¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¤¬4ËÜÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¡Ê16ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ä¥À¥ó¥µー¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¡Ê18ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öhank you Hong Kong¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¾§¤¹¤ë¥¸¥§¥Ëー¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçÌÜ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ROSE¡Ê¥í¥¼/¡ÖE¡×¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥·¥£～¥Ã¡ª¡×¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤òÊâ¤¯Æ°²è¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢4¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¬¾å¤¬¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·¤¢¤¦¥¸¥¹¤È¤Î¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¤ª¤Õ¤¶¤±Æ°²è¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶»¸µ¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶Éº¤¦¥ìー¥¹¤È²Ö¤Î¥³¥µー¥¸¥å¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ´¶°î¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡¢5～6¡¢9～11ËçÌÜ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î°áÁõ¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3¡¢7ËçÌÜ¡Ë¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·Ãæ¤Î¥¦¥£¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤¬·Ò¤¤¤À¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖI¡Çll forever cherish our moments in my heart¡×¡ÖILOVEYOUALL¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥À¥ó¥µー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¢£BLACKPINK¥í¥¼¡õ¥¸¥¹¤â¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー´°Áö¤Ë´¶¼Õ
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥í¥¼¤ä¥¸¥¹¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç¥Ä¥¢ー¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤¬¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é·èÄê¡ª
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥Ëー¤Ï¡¢8·î14Æü¡¦15Æü¡¦16Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡õËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÅìµþ²ñ¾ì¡Ë¡¿ËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÊÂçºå²ñ¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØSUMMER SONIC 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£