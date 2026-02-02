Mr.Childrenの公式Instagramが更新され、『ミュージックステーション』に出演した際のオフショットが公開された。

【写真】『ミュージックステーション』出演後のリラックスしたショットを公開したMr.Children

■4年ぶりの『Mステ』が終わり、4人ともニッコリ笑顔

1月30日に放送されたテレビ朝日の音楽番組『ミュージックステーション』に、Mr.Childrenが約4年ぶりとなる出演を果たした。披露した楽曲は、現在放送中のドラマ『リブート』の主題歌「Again」だ。

本投稿では「『ミュージックステーション』をご覧いただいたみなさま、ありがとうございました！」と綴られ、1枚の写真が公開された。そこに写るのは、生放送の緊張感から解き放たれ、リラックスした表情を浮かべる4人の姿だ。柔らかな笑みを見せながらダブルピースをする中川敬輔、その隣で桜井和寿はポケットに手を入れ落ち着いた笑顔を見せている。さらに、鈴木英哉は両腕をクロスさせて満面の笑みを浮かべ、田原健一ははにかんだような表情を見せている。

この多幸感溢れる4ショットに、SNSでは「笑顔がかわいい」「最高にかっこいい」「笑顔の写真もうれしい」と喜ぶファンの声が溢れている。

■Mステ公式Xでの集合ショットはちょっとかしこまった雰囲気

さらに、『ミュージックステーション』の公式XにもMr.Childrenの4人ショットが公開された。こちら写真は、鈴木が両手を合わせて柔和な笑みを浮かべているのに対し、中川、桜井、田原の3人はクールな表情を崩さず直立している。番組公式アカウントならではの、ちょっとかしこまった雰囲気が漂う仕上がりだ。

SNSには「真面目な顔の3人と、おちゃめなジェンが素敵です」「かっこいいです」といった声が寄せられている。