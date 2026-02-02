アルインコ <5933> [東証Ｐ] が2月2日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の26.3億円となり、通期計画の33億円に対する進捗率は5年平均の89.7％を下回る79.7％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18倍の6.7億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％増の12億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.5％→5.4％に改善した。



株探ニュース

