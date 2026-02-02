スズデン <7480> [東証Ｓ] が2月2日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.6％減の15.8億円に減り、通期計画の22億円に対する進捗率は72.0％となり、5年平均の72.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.3％減の6.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の5.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.4％→4.5％に悪化した。



