2日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数669、値下がり銘柄数752と、値下がりが優勢だった。



個別では電算<3640>、日本パレットプール<4690>、エムケー精工<5906>、ヒーハイスト<6433>、岡本硝子<7746>がストップ高。宮入バルブ製作所<6495>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、マツモト<7901>は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション<1430>、日本電技<1723>、ナカノフドー建設<1827>、日和産業<2055>、サニーサイドアップグループ<2180>など67銘柄は昨年来高値を更新。ワイズホールディングス<5955>、サノヤスホールディングス<7022>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、日本精密<7771>、日本アビオニクス<6946>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ジーダット<3841>、日本オラクル<4716>、相模ゴム工業<5194>が昨年来安値を更新。テクノホライゾン<6629>、インスペック<6656>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、ＮＩＴＴＡＮ<6493>、アクシーズ<1381>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

