　2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　269910　　　83.9　　　 46990
２. <1540> 純金信託　　　　101273　　　40.3　　　 21235
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 40803　　 150.2　　　　5267
４. <1321> 野村日経平均　　 29790　　　93.8　　　 54750
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18905　　　40.4　　　 55810
６. <314A> ｉＳゴールド　　 17696　　　53.7　　　 329.0
７. <1579> 日経ブル２　　　 15980　　　82.8　　　 505.7
８. <1328> 野村金連動　　　 14793　　　87.4　　　 16495
９. <1360> 日経ベア２　　　 14273　　　 3.2　　　 129.5
10. <1326> ＳＰＤＲ　　　　 13929　　　 8.5　　　 64000
11. <2036> 金先物Ｗブル　　 11147　　 -38.0　　　205900
12. <1568> ＴＰＸブル　　　 10356　　 227.9　　　 765.2
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　9270　　 103.8　　　　2998
14. <1306> 野村東証指数　　　8934　　　20.5　　　　3713
15. <1541> 純プラ信託　　　　7539　　 -16.6　　　 10500
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　5605　　 141.7　　　　5490
17. <1489> 日経高配５０　　　5092　　 131.2　　　　2990
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4226　　 115.3　　　 72090
19. <1398> ＳＭＤリート　　　3626　　　-2.0　　　2046.0
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3277　　　86.0　　　　 212
21. <1346> ＭＸ２２５　　　　3021　　 470.0　　　 54480
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　3018　　 104.9　　　 54580
23. <200A> 野村日半導　　　　2859　　 -17.0　　　　2875
24. <1673> ＷＴ銀　　　　　　2762　　　 4.7　　　 11375
25. <1330> 上場日経平均　　　2413　　 135.6　　　 54840
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2190　　 -45.9　　　2154.5
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2151　　 198.3　　　 366.2
28. <1571> 日経インバ　　　　2122　　 201.0　　　　 396
29. <1615> 野村東証銀行　　　1953　　 115.6　　　 585.0
30. <1542> 純銀信託　　　　　1803　　 -98.7　　　 46800
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1682　　　23.9　　　 766.1
32. <425A> ＧＸ純金　　　　　1661　　　20.0　　　 371.0
33. <1308> 上場東証指数　　　1637　　　-2.7　　　　3673
34. <1693> ＷＴ銅　　　　　　1596　　 -43.3　　　　7564
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　1571　　　45.6　　　 39310
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1569　　 117.9　　　 587.6
37. <1358> 上場日経２倍　　　1533　　 131.2　　　 89500
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　1412　　 133.4　　　 26080
39. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1409　　 -38.1　　　　3159
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1303　　　51.9　　　 57880
41. <2244> ＧＸＵテック　　　1235　　　27.1　　　　2999
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1218　　　67.3　　　　1074
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1117　　　-3.0　　　　2143
44. <2243> ＧＸ半導体　　　　 980　　 171.5　　　　2854
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 943　　 272.7　　　 10910
46. <1674> ＷＴプラチナ　　　 918　　　31.3　　　 28450
47. <1672> ＷＴ金　　　　　　 913　　　28.6　　　 64810
48. <1543> 純パラ信託　　　　 877　　　-6.2　　　 71690
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 751　　　26.0　　　 352.7
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 741　　　33.0　　　 158.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース