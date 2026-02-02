ETF売買代金ランキング＝2日大引け
2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 269910 83.9 46990
２. <1540> 純金信託 101273 40.3 21235
３. <1357> 日経Ｄインバ 40803 150.2 5267
４. <1321> 野村日経平均 29790 93.8 54750
５. <1458> 楽天Ｗブル 18905 40.4 55810
６. <314A> ｉＳゴールド 17696 53.7 329.0
７. <1579> 日経ブル２ 15980 82.8 505.7
８. <1328> 野村金連動 14793 87.4 16495
９. <1360> 日経ベア２ 14273 3.2 129.5
10. <1326> ＳＰＤＲ 13929 8.5 64000
11. <2036> 金先物Ｗブル 11147 -38.0 205900
12. <1568> ＴＰＸブル 10356 227.9 765.2
13. <2644> ＧＸ半導日株 9270 103.8 2998
14. <1306> 野村東証指数 8934 20.5 3713
15. <1541> 純プラ信託 7539 -16.6 10500
16. <1329> ｉＳ日経 5605 141.7 5490
17. <1489> 日経高配５０ 5092 131.2 2990
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4226 115.3 72090
19. <1398> ＳＭＤリート 3626 -2.0 2046.0
20. <1459> 楽天Ｗベア 3277 86.0 212
21. <1346> ＭＸ２２５ 3021 470.0 54480
22. <1320> ｉＦ日経年１ 3018 104.9 54580
23. <200A> 野村日半導 2859 -17.0 2875
24. <1673> ＷＴ銀 2762 4.7 11375
25. <1330> 上場日経平均 2413 135.6 54840
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2190 -45.9 2154.5
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2151 198.3 366.2
28. <1571> 日経インバ 2122 201.0 396
29. <1615> 野村東証銀行 1953 115.6 585.0
30. <1542> 純銀信託 1803 -98.7 46800
31. <1655> ｉＳ米国株 1682 23.9 766.1
32. <425A> ＧＸ純金 1661 20.0 371.0
33. <1308> 上場東証指数 1637 -2.7 3673
34. <1693> ＷＴ銅 1596 -43.3 7564
35. <1545> 野村ナスＨ無 1571 45.6 39310
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1569 117.9 587.6
37. <1358> 上場日経２倍 1533 131.2 89500
38. <2559> ＭＸ全世界株 1412 133.4 26080
39. <1671> ＷＴＩ原油 1409 -38.1 3159
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1303 51.9 57880
41. <2244> ＧＸＵテック 1235 27.1 2999
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1218 67.3 1074
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1117 -3.0 2143
44. <2243> ＧＸ半導体 980 171.5 2854
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 943 272.7 10910
46. <1674> ＷＴプラチナ 918 31.3 28450
47. <1672> ＷＴ金 913 28.6 64810
48. <1543> 純パラ信託 877 -6.2 71690
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ 751 26.0 352.7
50. <1356> ＴＰＸベア２ 741 33.0 158.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
