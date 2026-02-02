2日の日経平均株価は前週末比667.67円（-1.25％）安の5万2655.18円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は516、値下がりは1029、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は320.89円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が165.46円、ＳＢＧ <9984>が130.76円、レーザーテク <6920>が67.92円、コナミＧ <9766>が38.11円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を109.90円押し上げ。次いでＫＤＤＩ <9433>が22.86円、リクルート <6098>が15.84円、ダイキン <6367>が13.87円、フジクラ <5803>が9.69円と続いた。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は空運業で、以下、小売業、医薬品、食料品が続いた。値下がり上位には証券・商品、鉱業、銀行業が並んだ。



