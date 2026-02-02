2日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数229、値下がり銘柄数344と、値下がりが優勢だった。



個別ではククレブ・アドバイザーズ<276A>、イメージ情報開発<3803>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、窪田製薬ホールディングス<4596>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。ビーマップ<4316>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アストロスケールホールディングス<186A>、アールプランナー<2983>、ティーケーピー<3479>、エクサウィザーズ<4259>など16銘柄は昨年来高値を更新。駅探<3646>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>、地域新聞社<2164>、フーバーブレイン<3927>、ＱＤレーザ<6613>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、プレイド<4165>、フリー<4478>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>など11銘柄が昨年来安値を更新。カルナバイオサイエンス<4572>、ジェリービーンズグループ<3070>、アミタホールディングス<2195>、トラース・オン・プロダクト<6696>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

