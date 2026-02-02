2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比20.1％増の6866億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同84.8％増の4173億円だった。



個別ではトップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０ <2529> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> など7銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が24.25％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が5.21％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.40％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.29％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が4.11％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は26.02％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は22.22％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は19.75％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は19.54％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は17.61％安と大幅に下落した。



日経平均株価が667円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2699億1000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1671億7700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が408億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が297億9000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が189億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が159億8000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が142億7300万円の売買代金となった。



