明日2月3日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは成田凌、渡辺満里奈、影山優佳、小峠英二（バイきんぐ）、村上佳菜子、安斉星来、アン ミカ、おたけ（ジャングルポケット）。

VTRでは、連続放火犯の心の闇に迫る。手紙に放火をやめられない心の闇をつづった連続放火犯の男。その始まりは落ち葉を燃やしてみたこと。いじめ、孤独、ストレス、そして興奮…なぜ連続放火に発展したのか？また、東北地方のある都市で立て続けに起きた火災では、卑劣な連続放火の真実を知っていたのは、火事から人々を守るべき消防団の男だった。驚きの商標トラブルも。京都の老舗メーカーが伝統の柄で作った商品が販売差し止めに。日本のメーカーが日本古来の柄を使えなくなるまさかの危機に？

今回は、新春4時間スペシャルで“新レギュラー”として加入を発表したtimelesz・松島聡が、番組後半からスタジオに登場！商標トラブルのVTRにちなんで、MCの笑福亭鶴瓶とともに「モノマネされた経験」や「マネしたい人」などをテーマにゲストとトークを繰り広げる。松島が明かした“文章力をマネしたい”大先輩とは？

スタジオではVTRにちなんで、ゲストが“やめられないこと”を告白！「人にプレゼントをあげたりするのがすごく好き」という成田。しかし、直前になると恥ずかしくなり、渡せなくなってしまうと語る。

影山は「自炊とお酒が大好き」といい、自宅で料理しながらお酒を楽しむだけでなく「朝まで飲んじゃう！」と意外な私生活を明かす。

「帽子を大量に買っちゃう」という小峠は、年末年始の旅行でイタリア・ミラノへ。そこで訪れた帽子屋で次々に帽子をすすめられ、つい大量買いしたエピソードを語る。

■成田凌がパスポート紛失で緊急事態 渡辺満里奈は夫・名倉潤の驚きのエピソード披露

ゲストの危険な体験談も。成田は引っ越し後の片付けの途中で海外ロケへ向かうが、そこでパスポートが見つからない緊急事態に。出発の時間が迫る中、部屋中のダンボールを空けながら14時間以上も探した出来事を振り返る。

渡辺は財布や携帯電話、自宅の鍵などすべてが入ったバッグを「サービスエリアに置いてきてしまって、警察に届けても見つからなくて」と語り一同騒然。そこで、危機管理にうるさいという夫・名倉潤が鍵を替えるまでの間、とある方法で自宅のセキュリティを強化した驚きのエピソードを披露する。