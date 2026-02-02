1月29日、日本テレビが「2026年ワールドベースボールクラシック（WBC）」の中継制作をNetflixから受託すると発表した。独占ライブ配信するNetflixとプロモーションで連携、地上波で関連特番放送をおこなうと告知した。

日テレのリリースでは、Netflix独占ライブ配信映像の「中継制作受託」が15試合あり、内訳は1次ラウンド（東京プール）での日本戦4試合を含む計10試合の国際映像制作、準々決勝（フロリダ）・準決勝・決勝の計5試合は日本向け映像制作となるという。

「さらに地上波でのWBC開幕特番など、特別枠は9枠を予定していると発表していますが、具体的にどのような内容になるかはさっぱり分からない状態です。リアルタイムのライブ中継になるのか、録画で深夜に放送するのか、ディレイ放送にするのか、詳細は不明のままです」（スポーツ紙記者）

日テレは“70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮”と豪語しているが、地上波生中継ができないのであれば、要するに“下請けの制作会社”ということになってしまう。

実際に、放送の内容はどうなるのか、日本テレビ広報部に確認したが、「リリースに記載したこと以外はお答えしていません」との回答だった。

Xでは、あきらめの声も書き込まれている。

《WBC放映権と日テレの下請け化だけれども、こればっかりは仕方ない。見たいならNetflix加入しろと》

《（私ごときがウダウダ言っても何も変わらないのでもう文句言いません）特番いっぱいやってね》

《日テレは事前特番でWBC盛り上げるだけ盛り上げて、「試合はネトフリで」ってやるんだから、下請けどころか客引きまでやってる事になる。Netflixに札束で叩かれたんだろうけど、これは悪しき前例になるな》

地上波で、無料で野球中継が楽しめた時代は、もはや過去の話になってしまったのかもしれない。今後も国際試合は、サブスク企業が独占中継、地上波は下請けに甘んじる構図が生まれそうだ。