¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ»Í¹ñÃÏ¶èÁª¡Û°æ¾åÍÚÈÞ¤¬£Çµ½é¾¡Íø¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°æ¾åÍÚÈÞ¡Ê£²£²¡áÆÁÅç¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²ó»Í¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Î£³ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Ç£Çµ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤·¤¿°æ¾å¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¡£º£Àá¤¬£Çµ½é½Ð¾ì¡¢£´ÁöÌÜ¤Ç¤Î¤¦¤ì¤·¤¤½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²£Ò½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¿å¿Àº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÁÅç»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤Æ¿åÌÌ¤Ø¥É¥Ü¥ó¡£°ú¤¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈô¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê£³Æü¡Ë¤«¤é¤â£±Ãå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£