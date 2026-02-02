二宮和也、人気女性タレントからのお土産着用ショット公開 “呼び名”にも反響「ファミリー愛最高」「可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/02】嵐の二宮和也が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気女性タレントから贈られたお土産を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ニノが美女タレントから貰った「可愛い」お土産
二宮は「今日の靴下」と書き出し、ピザとイタリアの国旗が描かれた靴下を着用する写真を投稿。「朝日奈 央さんがお正月（多分）の旅行先で買ってくれた」とこの靴下は日本テレビ系『ニノさん』（よる7時〜）で共演しているタレントの朝日奈央からの贈り物だと明かした。また、二宮は「『これを見た時に真っ先に思い付きましたよ！』と、もらいました ファミリーすぎるぜ」と靴下を贈られた際の朝日とのやりとりもつづっている。
この投稿には「温かい関係」「ファミリー愛最高」「ナイスお土産」といった声が多数。また“朝日奈”と“央”の間に半角スペースを開けていたことから「呼び方可愛い」「お茶目」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
