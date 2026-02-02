冬将軍×市川哲史による90年代ヴィジュアル系トークイベント開催
1月21日の発売後、即重版が決定した音楽ライター・冬将軍の著書『90年代ヴィジュアル系ロック名盤100選』の出版を記念し、雑誌『音楽と人』初代編集長・市川哲史をゲストに迎えたトークセッションイベントを、大阪・南堀江kanveで開催する。
今なお語り継がれるコラム「酒呑み日記」など、アーティストと濃密な関係を築きながら、90年代ヴィジュアル系シーンの隆盛に大きく貢献してきた市川氏と、90年代はいち音楽ファンとして、00年代はヴィジュアル系事務所で制作やマネジメントを務めてきた冬将軍、2人が語るヴィジュアル系シーンの知られざるリアル。
“ヴィジュアル系”という言葉がまだ浸透しておらず、“オケバン”や“黒服”と呼ばれていた黎明期を体験してきた2人だからこそ知る、インターネット言説だけでは知ることのできないリアルなエピソードをたっぷりと語り合うイベントである。
後半は、ヴィジュアル系楽曲オンリーDJチーム“EVIL CIRCUS”より MAR、眞、yukariと、ヴィジュアル系はもちろんオールマイティな知識量を誇るTakkarによる DJタイムあり。
『90年代ヴィジュアル系ロック名盤100 選』出版記念トークセッション
冬将軍×市川哲史
開催日：2026年2月15日(日)
南堀江knave 大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 B1F
http://www.knave.co.jp
開場：17:00
開演：17:30
出演者：冬将軍、市川哲史、EVIL CIRCUS
前売：3,900円（D代別）
チケット発売中
https://livepocket.jp/e/20260215
『90年代ヴィジュアル系ロック名盤100 選』
著者：冬将軍
発売日：2026年1月21日
定価：1,650円（本体1,500円）
星海社新書