1月21日の発売後、即重版が決定した音楽ライター・冬将軍の著書『90年代ヴィジュアル系ロック名盤100選』の出版を記念し、雑誌『音楽と人』初代編集長・市川哲史をゲストに迎えたトークセッションイベントを、大阪・南堀江kanveで開催する。

今なお語り継がれるコラム「酒呑み日記」など、アーティストと濃密な関係を築きながら、90年代ヴィジュアル系シーンの隆盛に大きく貢献してきた市川氏と、90年代はいち音楽ファンとして、00年代はヴィジュアル系事務所で制作やマネジメントを務めてきた冬将軍、2人が語るヴィジュアル系シーンの知られざるリアル。

“ヴィジュアル系”という言葉がまだ浸透しておらず、“オケバン”や“黒服”と呼ばれていた黎明期を体験してきた2人だからこそ知る、インターネット言説だけでは知ることのできないリアルなエピソードをたっぷりと語り合うイベントである。

後半は、ヴィジュアル系楽曲オンリーDJチーム“EVIL CIRCUS”より MAR、眞、yukariと、ヴィジュアル系はもちろんオールマイティな知識量を誇るTakkarによる DJタイムあり。