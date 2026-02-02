『ズートピア２』、国内興収140億円突破 映画『マリオ』を超えて国内洋画アニメ歴代興行収入第2位に
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、国内興収140億円を突破した。国内洋画アニメーション歴代2位、さらに洋画作品として9週連続No.1を記録する大ヒットとなっている。
【写真】『ズートピア２』、かわいい日本限定の描き下ろしアートボード
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギのジュディと、皮肉屋ながら根はやさしいキツネのニックが、夢の楽園＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく本作。笑いとスリル、そして胸を打つドラマが、公開直後から国内外の多くの観客を魅了し続け、この冬最大のムーブメントとなった。
そしてこのたび、本作は洋画作品の中で公開9週目の週末興行収入ランキングでもNo.1を獲得し、国内で公開された洋画として最長連続記録をさらに更新。2月1日時点で国内興行収入140億7788万円、国内動員数1034万3902人を記録し、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を抜き、国内洋画アニメーション歴代興行収入第2位へと躍り出た。
映画史に残るこの記録的大ヒットを牽引してきたのが、ハイクオリティな日本版の存在だ。ジュディ役の上戸彩とニック役の森川智之というお馴染みの“名バディ”に加え、下野紘、山田涼介、江口のりこ、梅澤富美男、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）と、バラエティ豊かなキャストたちが集い、＜ズートピア＞で暮らす愛らしく個性豊かな動物たちを好演。どのキャストも“ハマり役”と絶賛の嵐で、彼らが演じるキャラクターたちの活躍を観ているだけで、目も耳も心もハッピーになる。
さらに、劇中に多数散りばめられた粋なオマージュも大好評だ。観客からは、＜ズートピア＞誕生の鍵を握る謎のヘビ・ゲイリーの姿を追うジュディたちのシーンで『レミーのおいしいレストラン』、ゲイリーがフライパンで殴られてしまうシーンで『塔の上のラプンツェル』、そしてとあるニックのシーンで『ライオン・キング』など、ディズニー＆ピクサー・アニメーション作品を彷彿とさせる演出が多数目撃されている。
また、ジュディとニックの手に汗握るアクションシーンで『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』や『ワイルド・スピード ICE BREAK』、映画の終盤のとあるシーンで『シャイニング』を感じたという声も。映画ファンなら思わずニヤリとしてしまうようなニッチな仕掛けも満載のようで、大きな反響を呼んでいる。遊びゴコロ溢れる演出の数々も、熱狂的なリピーターを生む一因となっているようだ。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
【写真】『ズートピア２』、かわいい日本限定の描き下ろしアートボード
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
そしてこのたび、本作は洋画作品の中で公開9週目の週末興行収入ランキングでもNo.1を獲得し、国内で公開された洋画として最長連続記録をさらに更新。2月1日時点で国内興行収入140億7788万円、国内動員数1034万3902人を記録し、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を抜き、国内洋画アニメーション歴代興行収入第2位へと躍り出た。
映画史に残るこの記録的大ヒットを牽引してきたのが、ハイクオリティな日本版の存在だ。ジュディ役の上戸彩とニック役の森川智之というお馴染みの“名バディ”に加え、下野紘、山田涼介、江口のりこ、梅澤富美男、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）と、バラエティ豊かなキャストたちが集い、＜ズートピア＞で暮らす愛らしく個性豊かな動物たちを好演。どのキャストも“ハマり役”と絶賛の嵐で、彼らが演じるキャラクターたちの活躍を観ているだけで、目も耳も心もハッピーになる。
さらに、劇中に多数散りばめられた粋なオマージュも大好評だ。観客からは、＜ズートピア＞誕生の鍵を握る謎のヘビ・ゲイリーの姿を追うジュディたちのシーンで『レミーのおいしいレストラン』、ゲイリーがフライパンで殴られてしまうシーンで『塔の上のラプンツェル』、そしてとあるニックのシーンで『ライオン・キング』など、ディズニー＆ピクサー・アニメーション作品を彷彿とさせる演出が多数目撃されている。
また、ジュディとニックの手に汗握るアクションシーンで『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』や『ワイルド・スピード ICE BREAK』、映画の終盤のとあるシーンで『シャイニング』を感じたという声も。映画ファンなら思わずニヤリとしてしまうようなニッチな仕掛けも満載のようで、大きな反響を呼んでいる。遊びゴコロ溢れる演出の数々も、熱狂的なリピーターを生む一因となっているようだ。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。