数多くのテレビ番組出演でも知られる考古学者の吉村作治氏が2日、自身のインスタグラムを更新。1日に83歳の誕生日を迎えたことを報告し、現在も発掘に挑む元気な姿を公開した。



【写真】吉村先生にぴったり!見事なピラミッド型のケーキ

「83歳の誕生日を迎えました。発掘に人生を捧げてから、今年で60年になります。そんな節目の一年の始まりを、エジプトの現場で、志を同じくする仲間と共に迎えられることを、この上ない幸せに感じています」とつづり、ピラミッド型のケーキを取り分ける姿や、現地でのインタビューや食事風景などを投稿。「たくさんの誕生日メッセージ、本当にありがとうございます。とても嬉しく、大きな励みになっています。ここまで続けてこられたのは、支えてくださる皆さんのおかげです」と謝意を伝えた。



続けて、「クフ王の墓を見つけることが、私の変わらぬ夢です。夢を持ち続け、これからも歩みを止めません」と今後の活動への意気込みを語り、「生涯現役!!」と力強く結んだ。



高齢になってもますます意気盛んな投稿に、「いつまでも情熱を持ち続けて素敵すぎ」「発見の吉報を楽しみにお待ちします」「あと百年は生きていただきたく思います」「魂はエジプト人ですね!」「こんな83歳の迎え方、憧れる」「日本人として勇気もらいます」といった声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）