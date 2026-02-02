＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものカプセルトイが#C-plaで3月19日発売！

カプセルトイ専門店『#C-pla（シープラ）』は、文化放送で放送中のラジオ番組『#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』のオリジナルグッズ『しーぷらじお つながるアクリルチャーム』を、2026年3月19日より全国の#C-pla店舗にて販売します。

C-pla｢しーぷらじお つながるアクリルチャーム｣

価格： 400円（税込）

発売日： 2026年3月19日

種類： 全6種（ランダム封入）

取扱店舗： 全国のカプセルトイ専門店『#C-pla』

『#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』は、文化放送で毎週日曜夜9時から放送されているラジオ番組。

＝LOVEの齋藤樹愛羅さんと≠MEの櫻井ももさんがレギュラーパーソナリティを務め、＝LOVE、≠ME、≒JOYのメンバーが不定期で登場する人気番組です。

今回のグッズを販売する『#C-pla（シープラ）』は、全国に250店舗以上を展開するカプセルトイ専門店（2026年1月現在）。

各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っているのが特徴で、どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界を楽しめる新しいスタイルのショップです。

番組の魅力は、開けてみるまで中身が分からないカプセルトイのように、様々なトークが飛び出す自由な雰囲気。

今回のグッズは、そんな番組の世界観をカプセルトイで表現した、ファン待望のアイテムです。

番組コーナー「告白イコノイジョイ」をテーマにしたデザイン

『しーぷらじお つながるアクリルチャーム』は、番組内の人気コーナー『告白イコノイジョイ』をテーマとしたデザイン。

全6種類がラインナップされています。

パーソナリティ2人の限定イラストは、#C-plaでしか手に入らない特別なデザインです。

＝LOVEの齋藤樹愛羅さんの愛称「きゃーたん」をモチーフにしたチャーム。

可愛らしいイラストが魅力です。

≠MEの櫻井ももさんの愛称「ももきゅん」をモチーフにしたチャーム。

ファン待望のデザインです。

ラインナップ：

- きゃーたん（齋藤樹愛羅さんの愛称）

- ももきゅん（櫻井ももさんの愛称）

- しーぷらじお番組ロゴ

- イコール！

（＝LOVEのグループロゴモチーフ）

- ノットイコール！

（≠MEのグループロゴモチーフ）

- ニアリーイコール！

（≒JOYのグループロゴモチーフ）

各グループのロゴをモチーフにしたチャームも充実のラインナップです。

番組ロゴをあしらったチャーム。

番組愛を表現できるアイテムです。

＝LOVEのグループロゴをモチーフにした「イコール！」チャーム。

＝LOVEファンには嬉しいデザインです。

≠MEのグループロゴをモチーフにした「ノットイコール！」チャーム。

≠MEファン必見のアイテムです。

≒JOYのグループロゴをモチーフにした「ニアリーイコール！」チャーム。

≒JOYファンにとって特別な一品です。

3グループそれぞれのファンが楽しめる、充実のラインナップとなっています。

連結できる仕様でカスタマイズ自由！

このアクリルチャームの最大の特徴は、チャーム同士を連結できる仕様になっていること。

お気に入りのキャラクターやグループロゴを組み合わせて、自分だけのオリジナルの飾り方を楽しめます。

バッグやポーチに付けたり、お部屋に飾ったりと、アレンジの幅は無限大。

複数購入して推しの組み合わせをコレクションする楽しみもあります。

『#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』のファン必見の、#C-pla限定オリジナルカプセルトイ。

番組の世界観を手元に残せる特別なアイテム『しーぷらじお つながるアクリルチャーム』の紹介でした。

FAQ

Q. どこで購入できますか？

A. 全国のカプセルトイ専門店『#C-pla』で購入できます。

店舗一覧は公式サイトでご確認ください。

Q. 種類は選べますか？

A. ランダム封入のため、種類は選べません。

Q. 価格はいくらですか？

A. 1回400円（税込）です。

Q. いつから発売されますか？

A. 2026年3月19日より販売開始予定です。

Q. 在庫状況を確認したいのですが？

A. 在庫に関するお問い合わせは、各店舗までご連絡ください。

© TOSHIN

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものカプセルトイ！C-pla｢しーぷらじお つながるアクリルチャーム｣ appeared first on Dtimes.