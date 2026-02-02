今日2日は東京都心など関東で、にわか雨やにわか雪の可能性があります。局地的に雷を伴って、雨や雪の降り方が強まるおそれもあります。空模様の変化に注意してください。4日(水)の立春から寒さが和らぎ、6日(金)は春本番の暖かさになるでしょう。ただ、7日(土)は雪の降る可能性があり、気温もグッと下がりそうです。最新の気象情報にご注意ください。

今日2日(月) 帰宅時間帯は急な雨や雪 路面の凍結に注意

今日2日(月)の関東地方は、大気の状態が不安定になっています。



晴れている所も雲が増えて、天気が急変するおそれがあります。急に雨雲や雪雲がわいて、雷を伴って降り方が強まる所もありそうです。お帰りの時間帯に空模様が変わる可能性があるため、折りたたみの傘があると安心です。



明日3日(火)の明け方にかけて、雨や雪の降る所がありそうです。気温が低い時間帯のため、橋や歩道橋の上、トンネルの出入り口など凍結するおそれがあります。車を運転される方はいつも以上に安全運転で、歩かれる方も足元に十分お気をつけください。

6日(金)と7日(土)の気温差が激しい 体調管理に注意

明日3日(火)の日中は、各地で晴れるでしょう。最高気温は今日2日(月)と同じくらいですが、北よりの風が強めに吹いて、体感温度が下がりそうです。マフラーなど冬のアイテムで、寒さ対策を行ってください。



4日(水)の立春からは日ごとに気温が上がり、6日(金)は東京都心で17℃が予想されています。桜が満開の頃の暖かさ(4月上旬並み)で、日中は上着が必要ないくらいです。関東では花粉の飛散開始にはなっていませんが、わずかながらも飛ぶ所もありそうです。花粉に敏感な方は、マスクなどで対策を取った方が良いでしょう。



6日(金)の夜は前線が通過し、冷たい空気に入れ替わるでしょう。7日(土)の日中は東京都心で3℃の予想で、厳しい寒さになります。前日の6日(金)との気温差が15℃近くと、急激な寒暖差が体にこたえそうです。受験シーズンでもあるため、体調管理にご注意ください。

晴れる日が多い 7日(土)は雪の可能性も

この先も日差しの届く日が多くなります。関東では降水量の少ない状態が続いていますが、連日のように空気はカラカラのままです。引き続き、火の取り扱い、ノドやお肌のケアには気を付けましょう。



7日(土)は冬型の気圧配置が強まり、関東付近には収束線(向きの異なる風がぶつかるところ)ができやすくなり、気圧の谷も通過する見通しです。気温も低いため、降水があるとすれば雪になる可能性が高いでしょう。まだ予報には幅があるため、最新の気象情報をこまめにチェックなさってください。