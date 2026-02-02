スマートフォン向けゲーム『A3!』に登場するキャラクターたちが、“ホラー”をテーマに扮装するグッズをもらえる、セガ限定オンラインくじが登場。

セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」が販売されています！

セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」

くじ販売期間：2026年1月30日(金)11:00〜3月10日(火)23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

2026年1月30日11時より、セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」の販売がスタート。

キャラクターたちの描き下ろしイラストやデフォルメイラストを使った、セガ限定オンラインくじを楽しめます☆

描き下ろしイラストには、“ホラー”をテーマにした衣装に身を包む「卯木千景」「兵頭九門」「七尾太一」「御影密」が登場。

さらに、デフォルメイラストでは、MANKAIカンパニー劇団員たち全員が登場します！

ユニットごとに異なる“ホラー”衣装のデザインで、アクリルスタンドや缶バッジ、ぬいぐるみマスコットなどバラエティ豊かな賞品がラインナップされています。

A賞：マルチクロス

A賞のマルチクロスには、描き下ろしデザインの4人が集合。

普段使いできるオリジナルグッズです！

B賞：アクリルスタンド

種類：全4種

B賞のアクリルスタンドは「卯木千景」「兵頭九門」「七尾太一」「御影密」の4種類。

ホラーテーマで扮装した姿を、全身図で飾れます☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全4種

かわいいぬいぐるみマスコットはC賞の賞品に登場。

デフォルメタッチでホラーテーマのコスチュームを着た姿が再現されています！

D賞：ミニアクリルスタンド

種類：全24種

D賞のミニアクリルスタンドは、MANKAIカンパニー劇団員たち全員がラインナップ。

4つのユニットに所属するメンバーたち全員を、デフォルメタッチで描いています☆

E賞：描き下ろし缶バッジ

種類：全4種

E賞の描き下ろし缶バッジは、表情をアップにしたデザイン。

アクセサリーや顔のペイントにも注目です！

F賞：デフォルメ缶バッジ

種類：全24種

F賞には全24種のデフォルメ缶バッジが登場。

お気に入りメンバーや演劇ユニットで集めたくなるグッズです☆

G賞：描き下ろしステッカーセット

種類：全4種

「卯木千景」「兵頭九門」「七尾太一」「御影密」の描き下ろしイラストを楽しめるステッカーセット。

それぞれ全身とバストアップの2種類がセットされています！

H賞：デフォルメステッカーセット

種類：全12種

アクセントやデコレーションなど、いろんな楽しみ方ができそうなデフォルメステッカーセット。

可愛いタッチで表現されたキャラクターたちをコレククションしたくなるグッズです☆

“ホラー”をテーマにした描き下ろしイラストと、可愛いデフォルメイラストを使ったオリジナルグッズが手に入る、セガ限定のオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」は、2026年1月20日11時より販売開始です！

©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

※画像は実際の賞品と異なる場合があります

