今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ヴィンテージテイストがオシャレな、ディズニーデザイン「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」

© Disney

価格：1,890円（税込）

サイズ：約38×58cm

品質：【プリント面】ポリエステル100％、【無地面】ポリエステル87％、ナイロン13％

付属品：キャッチフック

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

インテリアにしっくりなじむ色合いのマルチマット。

毛足の長いマイクロファイバー生地が2枚重ねになっているので、ふわふわ＆ふかふかの踏み心地です◎

お揃いデザインのキャッチフックが1個付いているのも魅力的！

マットはループ付きで吊るすこともできます。

デザインは全部で6種類がラインナップ。

バンビ

© Disney

「バンビ」デザインのマルチマット。

ブラウンを基調とした色合いや大きなロゴがとってもオシャレ☆

また「バンビ」ともぐらが仲良くお話しをしている様子にも癒されます。

ミッキーマウス＆ミニーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのマルチマット。

飛行機に乗っている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の躍動感たっぷりなアートが楽しい！

フックにも表情やポーズの異なる「ミッキーマウス」の姿が描かれています。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインのマルチマット。

紫×黒の色使いが素敵！

それからお友達「ティモシー」のしっぽを掴んで歩いている「ダンボ」の姿もかわいさ満点です。

ピノキオ

© Disney

「ピノキオ」のマルチマット。

めがねをかけて地面に傘で何かを書いている「ジミニー・クリケット」、そんな「ジミニー・クリケット」を真剣な表情で見ている「ピノキオ」の姿がかわいい☆

くすみがかったグリーンが基調なのもポイントです。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのマルチマット。

淡いピンクがベースで、お花に囲まれた華やかなテイストに仕上げられています！

頭にボタンを乗せたお茶目な「ティンカー・ベル」の姿にもほっこりとします。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのマルチマット。

舌をぺろりとさせてはちみつを美味しそうに食べている「くまのプーさん」の隣にはお友達の「ピグレット」と「ティガー」の姿も☆

今にも楽しそうな笑い声が聞こえてきそうです。

© Disney

＜素材アップ＞

毛足の長いマイクロファイバー生地を2枚重ねにしていることで、ふわふわ＆ふかふかの踏み心地。

© Disney

極細繊維の集合体のマイクロファイバー素材が、すばやく水気を吸い取ります。

© Disney

家の中の様々な場所で使えるのも◎

柄違いでたくさん揃えたくなるかわいさです。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

キャッチフック付きなのもうれしい。

壁に貼ったキャッチフックに、マットをサッとくっつけて乾かすことができます。

脱衣所の足拭きマットや、ペット用のくつろぎマットとしてなど、いろんな場所で大活躍！

ヴィンテージテイストがオシャレな、ディズニーデザイン「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

