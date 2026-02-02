ミッキー＆ミニーやティンカー・ベルなど全6種類！ベルメゾン ディズニー「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ヴィンテージテイストがオシャレな、ディズニーデザイン「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」
価格：1,890円（税込）
サイズ：約38×58cm
品質：【プリント面】ポリエステル100％、【無地面】ポリエステル87％、ナイロン13％
付属品：キャッチフック
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
インテリアにしっくりなじむ色合いのマルチマット。
毛足の長いマイクロファイバー生地が2枚重ねになっているので、ふわふわ＆ふかふかの踏み心地です◎
お揃いデザインのキャッチフックが1個付いているのも魅力的！
マットはループ付きで吊るすこともできます。
デザインは全部で6種類がラインナップ。
バンビ
「バンビ」デザインのマルチマット。
ブラウンを基調とした色合いや大きなロゴがとってもオシャレ☆
また「バンビ」ともぐらが仲良くお話しをしている様子にも癒されます。
ミッキーマウス＆ミニーマウス
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのマルチマット。
飛行機に乗っている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の躍動感たっぷりなアートが楽しい！
フックにも表情やポーズの異なる「ミッキーマウス」の姿が描かれています。
ダンボ
「ダンボ」デザインのマルチマット。
紫×黒の色使いが素敵！
それからお友達「ティモシー」のしっぽを掴んで歩いている「ダンボ」の姿もかわいさ満点です。
ピノキオ
「ピノキオ」のマルチマット。
めがねをかけて地面に傘で何かを書いている「ジミニー・クリケット」、そんな「ジミニー・クリケット」を真剣な表情で見ている「ピノキオ」の姿がかわいい☆
くすみがかったグリーンが基調なのもポイントです。
ティンカー・ベル
『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのマルチマット。
淡いピンクがベースで、お花に囲まれた華やかなテイストに仕上げられています！
頭にボタンを乗せたお茶目な「ティンカー・ベル」の姿にもほっこりとします。
くまのプーさん
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインのマルチマット。
舌をぺろりとさせてはちみつを美味しそうに食べている「くまのプーさん」の隣にはお友達の「ピグレット」と「ティガー」の姿も☆
今にも楽しそうな笑い声が聞こえてきそうです。
＜素材アップ＞
毛足の長いマイクロファイバー生地を2枚重ねにしていることで、ふわふわ＆ふかふかの踏み心地。
極細繊維の集合体のマイクロファイバー素材が、すばやく水気を吸い取ります。
家の中の様々な場所で使えるのも◎
柄違いでたくさん揃えたくなるかわいさです。
キャッチフック付きなのもうれしい。
壁に貼ったキャッチフックに、マットをサッとくっつけて乾かすことができます。
脱衣所の足拭きマットや、ペット用のくつろぎマットとしてなど、いろんな場所で大活躍！
ヴィンテージテイストがオシャレな、ディズニーデザイン「ふんわりマイクロファイバーのマルチマット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
