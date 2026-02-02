吉林省長春市の中心部にある文化広場に築かれた、北京市の天壇祈年殿をモチーフにした氷像。（１月７日撮影、長春＝新華社配信）

【新華社長春2月2日】中国吉林省長春市の中心部にある文化広場では早朝、北京市の天壇祈年殿をモチーフにした氷像が、朝日に照らされ透き通るように輝いている。漢民族の伝統衣装「漢服」を身にまとい、氷像の前で記念撮影をする観光客も多い。伝統建築の美学と氷雪芸術が融合したこの氷像は、今冬の長春で最も人気あるスポットの一つとなっており、また氷雪文化をより美しく、より体験的な形で人々に届けている。これは中国各地が氷雪文化の含意を深く掘り下げ、氷雪消費の向上と拡大を推進していることの生き生きとした縮図と言える。

吉林省松原市では、国家級無形文化遺産リストに登録されている査干（さかん）湖の冬の伝統漁法「冬捕」が、氷雪観光の人気プログラムとなっている。地元では、氷雪文化をさらに掘り起こすために冬捕体験や氷上釣り、旅行撮影などの新たな楽しみ方を打ち出し、冬捕文化展示館や魚をモチーフにした剪紙（せんし、切り絵細工）展、無形文化遺産の酒造所などを設け、文化と消費シーンを融合させている。

吉林省松原市で行われた「吉林・査干（さかん）湖第２４回氷雪漁猟文化観光祭り」の開会式に参加する人々。（１月８日、ドローンから、長春＝新華社記者／顔麟蘊）

氷雪観光が「ブーム」から「質の向上」へと向かうのに伴い、中国各地では規模の拡大重視から、氷雪文化に関する独自の表現と質の高い供給をより重視する方向へと転換している。

代表的なのは黒竜江省ハルビン市で、氷像芸術と都市イメージを深く結び付け、氷雪の祝祭や芸術装置、公共空間の景観を持続的に整備することで、氷雪を季節的な資源から高い認知度を持つ都市IP（知的財産）へと転換させ、観光客を単なる観光から双方向の体験参加や滞在時間の延長へと導いている。

吉林省松原市の査干（さかん）湖の氷上で、「冬捕」と呼ばれる伝統漁を見学する観光客。（１月７日撮影、長春＝新華社記者／顔麟蘊）

新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区などでは、氷雪観光に多くの地域的な民俗の特色を融合させている。フルンボイル市は「氷雪＋（プラス）民俗」「氷雪＋競技イベント」「氷雪＋観光」という多様な業態を構築。雪原での競馬やラクダレースといった極めて特色あるプログラムが、地域的認知度を持つ氷雪文化体験を形成している。

氷雪文化の掘り下げが続く中、中国各地の氷雪観光は「ちょっと見るだけ」から「より長く滞在し、より多く消費する」形へと転換しつつある。（記者/邵美蒅）