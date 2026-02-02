戦闘中の躍動感あふれるシーン！セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2026年1月23日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」
投入時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約20×16cm
種類：全1種（ブラックパンサー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
コミックの世界から飛び出してきたような躍動感の「ブラックパンサー」のフィギュアがセガプライズから登場！
槍を手に、雄々しくもスマートに戦う「ブラックパンサー」がそのまま立体化されています。
筋肉の動きやスーツの質感など、こだわりを感じる細部のディテールにも注目です。
マントを翻して戦う姿には、王の風格も漂います。
見ているだけで惚れ惚れする「ブラックパンサー」のクールなフィギュアです！
戦闘中の様子を切り取った、躍動感あふれる「ブラックパンサー」のフィギュア。
セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」は、全国のゲームセンターなどにて、2026年1月23日より順次投入予定です。
