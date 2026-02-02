ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2026年1月23日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」

投入時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約20×16cm

種類：全1種（ブラックパンサー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

コミックの世界から飛び出してきたような躍動感の「ブラックパンサー」のフィギュアがセガプライズから登場！

槍を手に、雄々しくもスマートに戦う「ブラックパンサー」がそのまま立体化されています。

筋肉の動きやスーツの質感など、こだわりを感じる細部のディテールにも注目です。

マントを翻して戦う姿には、王の風格も漂います。

見ているだけで惚れ惚れする「ブラックパンサー」のクールなフィギュアです！

戦闘中の様子を切り取った、躍動感あふれる「ブラックパンサー」のフィギュア。

セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」は、全国のゲームセンターなどにて、2026年1月23日より順次投入予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 戦闘中の躍動感あふれるシーン！セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」 appeared first on Dtimes.