“1ヶ月で6.1キロ減”丸山桂里奈、話題の「外食ダイエット」実際のメニューを紹介「たんぱく質をとにかく意識」「我慢しなくても私のリズムで痩せれました」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功し、1ヶ月で6.1キロ痩せたことを報告して話題となっていた丸山は、実際にダイエットの際に食べていたメニューをフォロワーに紹介した。
【写真多数】「たんぱく質をとにかく意識」丸山桂里奈が紹介したダイエットで“実際に食べたメニュー”
ダイエットは、TBS系バラエティ『櫻井･有吉THE夜会』の企画を絡めて行っていたようで、丸山が1ヶ月のダイエットに挑む密着映像が同月29日放送の2時間スペシャル内で放送され、番組では、育児と仕事を両立する日々、そんな忙しい生活の中で食べることがストレス発散になっていたことなど、丸山が太ってしまった理由や何度もダイエットに挫折してきたことを説明した。
そんな丸山に、番組では過度な運動は一切しない「外食やせダイエット」を紹介。1ヶ月行った結果、身長162センチで体重が68.4キロ→62.3キロ（6.1キロ減）に落ちた。また、体重だけでなく、ウエストも80.8センチ→75.5センチ（5.3センチ減）、ヒップも98.9センチ→93.9センチ（5センチ減）に減少したことが発表された。
この日の投稿では、「外食ダイエットということですが、なかなか全部外食は難しかったり時間もお金も大変なので自炊の時もあり、そんなときはたんぱく質をとにかく意識しながらとりました 1食タンパク質20gを摂るようにしてました それを意識したら変な話食べれるものがたくさんあり、我慢しなくても私のリズムで痩せれました!!もちろん、人間たくさんの個性があるように、ダイエットもたくさん色々なのがあります。自分に合ったダイエットに出会えることが一番身になる気がします」と振り返った。
食べたものについては「おかめで、おでん」「納豆と豚汁」「卵トースト」「たまごとかにかま豆腐、ごはん小」「燻製チーズ」「生姜焼き丼」「デニーズのモーニング、パンケーキとウインナーを食べたくて、我慢せず食べました笑」「バーミヤンの麻辣担をウーバーで」「ZENBUヌードルでミートパスタ」「えびのお寿司をテイクアウト」「味付けたまご」「朝マック、ソーセージエッグマフィン、マック食べていいのてなりますが食べていいメニューがたくさんありました」「パクチーたまご麺」など、さまざまなメニューを“意識したこと”と合わせて写真で紹介。
「高タンパクで良質な脂があるものを選ぶと、食べ応えもあり満足感が半端なかったです 練り物にもたくさん助けられました、タンパク質これからも意識していきます」と、今回のダイエットはタンパク質の意識がカギであったことを改めて伝えた。
コメント欄では「おめでとうございます 私も見習わないと」「カリナちゃんはやっぱり根がストイックなんだろなー！」「1か月で6キロ減とはスゴイですね 私も頑張ります」「ホンマ綺麗になられて 素晴らしい」「外食でも意識して良いものを食べたらこんなに痩せるんですね」などの声が上がっている。
