つるの剛士「娘の彼が遊びに来ています」 “ゲスト”迎えた家族の食卓風景披露「素敵です」「パパの立ち位置難しそう」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。「娘の彼が遊びに来ています」と書き出し、“ゲスト”も交えた家族での夕食の風景を披露した。
【写真】「娘の彼が遊びに来ています」つるの剛士が披露した“食卓風景”
「夕飯を食べながら、若い世代（大学生）の切実な想い聴いてます。現状のリアルな想い、こちらもなんだか申し訳ない気持ちになります」と娘たちの話を真剣に聞いたことを伝え、食卓の写真をアップ。「娘も彼も「留学先に帰る前に選挙にいく」と。若い世代の皆さん とにかく選挙にいこう。#選挙に行こう #投票に行こう」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「娘さんの彼と、食卓をかこめてお話を聞けるなんて、素敵です」「真面目に素晴らしいカップルですね」「娘さんの彼氏が来る。嬉しい様な!?複雑な心境もアリ パパの立ち位置難しそう。でも、選挙行く話題には感心です」「若い世代の切実な思いを聞いてくれるお父さん素敵です」「素晴らしいテーブル」などのコメントが寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
