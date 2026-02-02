俳優の渡部篤郎（55）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。11歳年下の妻との関係を明かす場面があった。

ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優・野間口徹、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。

渡部は2016年に11歳年下の一般女性と再婚し、現在は1男2女の子育て中。子育てについて「自分の子供ができて、“早く将来のこと決めなさい”とか言ったことないですし。自分も好きに生きてきてるから、“自分たちで切り開いていきなさい”というふうには言っているかな。子供たちにはね」と語った。

そんな中、大串氏は「奥様って一般の方ですかね？」と確認。渡部がうなずくと、スタッフが「結婚の決め手は？」と質問。渡部は「あったけど、言わない」と答えた。

さらに、大串氏は「占いで出ているのは、渡部さんは結構強いけど、奥さんはもっと強い人。芯のある女性ですね。ナチュラル系、化粧はあまりしない」と鑑定。これに、渡部は「しない。そんなの全部わかるのね。お化粧しないていうのは凄い」と驚き。「本当にしない」と明かした。

大串は「よしよしされたい。渡部さんが」と夫婦の関係についても指摘。渡部は「それあんま印象良くないな。先生ちょっと、言葉をもう少し」と困惑しつつ「凄く妻は柔らかい方ですよ。でも、強さは持っている。それは母親としての芯の強さみたいなものだと思いますね」と話した。

また、子供たちとの関係についても「渡部さんも自由にしていたい人だから、子供たちも自由にさせる。ただ、元々はやっぱり頑固なので、自分の中でルールがきっちりあるじゃないですかね。それに外れると凄く怒るお父さん」と大串氏。渡部は「印象悪くなるからな」としつつ「“靴を脱いだらちゃんと下駄箱に入れなさい”とか、そういうことだけですよ。あと箸とかテーブルマナーとか。それだけはきちんと。だたそれを言って自分も習慣づけなきゃいけないこともあるし。そういうことあるから。なんでそんな話よ。いやいや参ったな」と照れ笑いを浮かべた。