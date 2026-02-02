「世界最高だろ」「キャノン砲だ」無回転ミドル炸裂！ インテルMFのゴラッソにファン驚嘆「改めて見ると軌道がエグいな」
圧巻のミドルシュートだ。
現地２月１日に開催されたセリエA第23節で、インテルがクレモネーゼと敵地で対戦。２−０で快勝した。
この試合でスーパーゴールを決めたのが、ピオトル・ジエリンスキだった。１−０で迎えた31分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でルイス・エンリケのパスを受けると、ワントラップから迷いなく左足を一閃。強烈なミドルシュートをゴールに突き刺してみせた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「実況も思わず唸る... 強烈な無回転ミドル炸裂」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では、「素晴らしすぎるゴール」「異次元だ」「美しい一撃」「改めて見ると軌道がエグいな」「このシュートスピードでこれだけ変化したら誰にも止められない」「凄すぎる」「ゴラッソすぎる」「左足のキャノン砲だ」「世界最高だろ」「なにこれすごすぎ」といった声が上がった。
ポーランド代表MFの強烈な一撃が、ファンを驚嘆させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】迷いなく左足一閃！ ポーランド代表MFのスーパーミドル
