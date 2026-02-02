「パパそっくり」南明奈、濱口優との夫婦ショット＆子どもの姿も公開！ 「もうこんなに大きくなって」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは2月1日、自身のInstagramを更新。濱口さんの誕生日を祝福し、家族ショットを公開しました。
【写真】仲むつまじい夫婦ショット＆子どもの姿
コメントでは「優さん、お誕生日おめでとうございます。ミラコスタ素敵〜」「素敵な夫婦愛に羨ましく思います」「もうこんなに大きくなって 子供の成長は、早いです」「かわいぃご家族で幸せそうで何よりです」「息子っち、パパそっくり」「家族ディズニーいいなー！」「大きくなっちゃって！」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「家族ディズニーいいなー！」南さんは「1月29日優さんお誕生日でした 今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり 朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから『お誕生日おめでとう』とメッセージが入ってて息子くん大興奮 メッセージ30回くらい聞いてました 優さんおめでとう」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、濱口さんと身を寄せ合ったツーショットです。3枚目では、受話器を耳に当てている息子の後ろ姿が見られます。
「先日優さんと《ズートピア2》を観てきました」1月24日にも「先日優さんと《ズートピア2》を観てきました 面白かった」と、夫婦ショットを投稿していた南さん。仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
