もらったらうれしい「北海道のお土産」ランキング！ 2位「生チョコレート」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「定番だし美味しい。北海道フェアなどでも買えるが、高額なのでやはり貰うと嬉しい」（30代女性／福岡県）、「定番ですが、何度頂いても美味しくて気分があがります」（30代女性／埼玉県）、「美味しい。北海道と言えばロイズ！と思うので選びました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「北海道のお土産の定番で食感や甘さが丁度よく美味しいと思うからです」（30代女性／宮城県）、「何度ももらったことのあるお土産ですが、何度食べても美味しいし、北海道という感じがして好きです」（40代女性／岩手県）、「安定したおいしさがあり、もらうと素直にうれしいから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：生チョコレート（ロイズ）／46票2位はロイズの「生チョコレート」でした。北海道産の生クリームをふんだんに使用し、水分量約17％という極上の滑らかさを追求。口に入れた瞬間に溶け出すぜいたくな食感と、洋酒が香る濃厚な味わいは、贈り物としても自分へのご褒美としても不動の人気を誇ります。
1位：白い恋人（ISHIYA）／70票1位に輝いたのは、ISHIYAの「白い恋人」でした。サクサクとした軽い食感のラング・ド・シャで、オリジナルのホワイトチョコレートをサンドした北海道土産の代名詞。1976年の発売以来、変わらぬおいしさと利尻山を描いた象徴的なパッケージで、多くのファンに愛され続けています。
