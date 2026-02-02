大阪ひらパー、“アニソンの聖地”化を予告 3・8に豪華ライブ開催決定【出演アーティスト一覧】
大阪・ひらかたパーク（枚方市）で、3月8日に『豪華アニソンSPライブ＠ひらパー』が開催されることが決まった。国民的アニメや特撮作品の主題歌で有名なアーティストが集結予定で、“この日、ひらパーがアニソンの聖地に！”と呼びかける。
【写真】ひらパーで『ONE PIECE』熱唱？ きただにひろし＆大槻マキ
出演アーティストは、福山芳樹、きただにひろし、大槻マキ。アニソンから特撮まで数々の主題歌や挿入歌を披露し、トークやコラボソングにも注目。ライブ終了後には、イベント限定のプレゼントが当たるスペシャル抽選会も実施される。
■『豪華アニソンSPライブ＠ひらパー』
日時：2026年3月8日（日）11:00〜、14:00〜 各回 約60分
※荒天時はショーの内容を一部変更または中止する場合あり
※11:00〜、14:00〜の内容は一部異なる
場所：野外ステージ
料金：無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要
福山芳樹 プロフィール
圧倒的な歌唱力とギターテクニックで知られるシンガーソングライター。アニメ『マクロス7』の主人公・熱気バサラの歌唱を担当し、劇中バンド「FIRE BOMBER」のボーカリストとして人気を博す。また、アニソン界最強ユニット「JAM Project」のメンバーとしても活躍し、数々の名曲を世に送り出している。
代表曲：突撃ラブハート、PLANET DANCE、SEVENTH MOON、HOLY LONELY LIGHT、真赤な誓い、キングゲイナー・オーバー！、創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.
きただにひろし プロフィール
1994年のデビュー後、1999年にTVアニメ『ONE PIECE』の初代主題歌「ウィーアー!」でアニソンシンガーとしての地位を確立。同曲はゴールドディスク大賞に輝き、今や世代と国境を超えて愛される「アニメソングの金字塔」となっています。 その後も『ONE PIECE』をはじめ、数々の主題歌を歌い上げる一方、2002年からは「JAM Project」のメンバーとしても活動。
代表曲：ウィーアー!、ウィーゴー!、OVER THE TOP、あーーっす!、僕らのスペクトラ（特撮ドラマ『ウルトラマンブレーザー』オープニング主題歌）、果てなき希望（『仮面ライダー龍騎』エンディングテーマ）、Revolution（『仮面ライダー龍騎』3rdエンディングテーマ）
大槻マキ プロフィール
TVアニメ『ONE PIECE』の初代EDテーマ「memories」で鮮烈なデビューを飾り、「RUN! RUN! RUN!」もヒットを記録。近年は日本国内にとどまらず、世界各地のステージで精力的に活動し、海外でも高い支持を集めています。2024年には、TVアニメ『ONE PIECE』放送25周年を機に、25年ぶりとなるEDテーマ「Dear sunrise」を担当。同作で担当してきた楽曲はいずれも自ら歌詞を手がけるなど、表現者として独自の存在感を確立し、現在も世界中のファンに大きな感動を与え続けている。
代表曲：memories、RUN! RUN! RUN!、Destiny、Dear sunrise
【写真】ひらパーで『ONE PIECE』熱唱？ きただにひろし＆大槻マキ
出演アーティストは、福山芳樹、きただにひろし、大槻マキ。アニソンから特撮まで数々の主題歌や挿入歌を披露し、トークやコラボソングにも注目。ライブ終了後には、イベント限定のプレゼントが当たるスペシャル抽選会も実施される。
日時：2026年3月8日（日）11:00〜、14:00〜 各回 約60分
※荒天時はショーの内容を一部変更または中止する場合あり
※11:00〜、14:00〜の内容は一部異なる
場所：野外ステージ
料金：無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要
福山芳樹 プロフィール
圧倒的な歌唱力とギターテクニックで知られるシンガーソングライター。アニメ『マクロス7』の主人公・熱気バサラの歌唱を担当し、劇中バンド「FIRE BOMBER」のボーカリストとして人気を博す。また、アニソン界最強ユニット「JAM Project」のメンバーとしても活躍し、数々の名曲を世に送り出している。
代表曲：突撃ラブハート、PLANET DANCE、SEVENTH MOON、HOLY LONELY LIGHT、真赤な誓い、キングゲイナー・オーバー！、創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.
きただにひろし プロフィール
1994年のデビュー後、1999年にTVアニメ『ONE PIECE』の初代主題歌「ウィーアー!」でアニソンシンガーとしての地位を確立。同曲はゴールドディスク大賞に輝き、今や世代と国境を超えて愛される「アニメソングの金字塔」となっています。 その後も『ONE PIECE』をはじめ、数々の主題歌を歌い上げる一方、2002年からは「JAM Project」のメンバーとしても活動。
代表曲：ウィーアー!、ウィーゴー!、OVER THE TOP、あーーっす!、僕らのスペクトラ（特撮ドラマ『ウルトラマンブレーザー』オープニング主題歌）、果てなき希望（『仮面ライダー龍騎』エンディングテーマ）、Revolution（『仮面ライダー龍騎』3rdエンディングテーマ）
大槻マキ プロフィール
TVアニメ『ONE PIECE』の初代EDテーマ「memories」で鮮烈なデビューを飾り、「RUN! RUN! RUN!」もヒットを記録。近年は日本国内にとどまらず、世界各地のステージで精力的に活動し、海外でも高い支持を集めています。2024年には、TVアニメ『ONE PIECE』放送25周年を機に、25年ぶりとなるEDテーマ「Dear sunrise」を担当。同作で担当してきた楽曲はいずれも自ら歌詞を手がけるなど、表現者として独自の存在感を確立し、現在も世界中のファンに大きな感動を与え続けている。
代表曲：memories、RUN! RUN! RUN!、Destiny、Dear sunrise