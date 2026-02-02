プレイステーション製品がミニチュアチャームになって2月16日発売。全11種でDUALSHOCKなどが登場
【PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット】 2月16日 発売予定 価格：1個385円
"PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
バンダイは「PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット」を2月16日に発売する。価格は1個385円。
本製品はプレイステーションやプレイステーション 2とそのコントローラー、メモリーカードなどをラインナップした全11種（シークレット1種を含む）のミニチュアチャーム。プレイステーションのロゴである△○×□やプレイステーションファミリーのマーク風デザインのバター風味ビスケットとのセットとなっている。
チャームはボールチェーン付きで、プレイステーション、プレイステーション 2、プレイステーション用コントローラー、DUALSHOCK 2ブラック、メモリーカード、メモリーカード ブラック、DUALSHOCK クリスタル、DUALSHOCK 2セラミック・ホワイト、PocketStation、プレイステーションファミリーマークをラインナップしている。
(C)Sony Interactive Entertainment Inc.