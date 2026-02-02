セブン、人気和惣菜6種をリニューアル 「銀鮭の塩焼」は価格据え置きで内容量を増量
【モデルプレス＝2026/02/02】セブン‐イレブン・ジャパンでは、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」や「セブンプレミアム 筑前煮」など、人気の高い定番惣菜6種をリニューアルし、2月3日（火）より順次発売する。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
今回“忙しい毎日でも、満足できる和食を食べてほしい”との想いから、「家庭的な味わい」へのニーズに応え、セブンプレミアムの和惣菜をリニューアル。
中でも、対象商品のひとつ「銀鮭の塩焼」は、原材料の銀鮭の仕入れサイズを大きくし、各部位を余す事なく、様々な商品で使用することでコストを削減。価格を維持したまま増量を実現した。
脂のりにこだわった銀鮭の、旨味とジューシーさをしっかりと感じられる。最後にひとつひとつ手作業で炙りを入れることで、皮目は香ばしく、身はやわらかく仕上げた。
ほか、鶏肉の旨味が溶け込んだだしで6種の具材を丁寧に煮込んだ「筑前煮」、エリアによって豚肉または牛肉を使用した「味染み肉じゃが」、「8種具材の豚汁」、「国産豚もつ煮込み」が順次ラインアップする。（modelpress編集部）
■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼
価格368円（税込397.44円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム 筑前煮
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：東日本（関東、甲信越、東北、北海道）
※豚肉を使用
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが
価格：318円（税込343.44円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：西日本（関西、北陸、中国、四国、九州、沖縄県）
※牛肉を使用
■セブンプレミアム 8種具材の豚汁
価格：238円（税込257.04円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州
■セブンプレミアム 国産豚もつ煮込み
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、中国、四国
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆セブンの和惣菜がリニューアル
今回“忙しい毎日でも、満足できる和食を食べてほしい”との想いから、「家庭的な味わい」へのニーズに応え、セブンプレミアムの和惣菜をリニューアル。
脂のりにこだわった銀鮭の、旨味とジューシーさをしっかりと感じられる。最後にひとつひとつ手作業で炙りを入れることで、皮目は香ばしく、身はやわらかく仕上げた。
ほか、鶏肉の旨味が溶け込んだだしで6種の具材を丁寧に煮込んだ「筑前煮」、エリアによって豚肉または牛肉を使用した「味染み肉じゃが」、「8種具材の豚汁」、「国産豚もつ煮込み」が順次ラインアップする。（modelpress編集部）
■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼
価格368円（税込397.44円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム 筑前煮
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：東日本（関東、甲信越、東北、北海道）
※豚肉を使用
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが
価格：318円（税込343.44円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：西日本（関西、北陸、中国、四国、九州、沖縄県）
※牛肉を使用
■セブンプレミアム 8種具材の豚汁
価格：238円（税込257.04円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州
■セブンプレミアム 国産豚もつ煮込み
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、中国、四国
【Not Sponsored 記事】